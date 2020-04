Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Spłonął bielik, który osłaniał swoje gniazdo przed pożarem

Jak podaje Polskie Radio we wtorek 21 kwietnia nad ranem zakończyła się trwająca od niedzieli akcja gaszenia pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień strawił około 1,3 tys. ha powierzchni łąk i lasów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze parku, pożar objął jedne z najcenniejszych przyrodniczo terenów na styku powiatów augustowskiego, monieckiego i sokólskiego w województwie podlaskim. Niestety po południu pojawiły się informacje o nowych zarzewiach ognia w rejonie miejscowości Wroceń i Polkowo.

"Z każdym hektarem ginęły nowonarodzone łosie, sarny, jelenie i dziki. Tak wygląda unicestwienie jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Europie"

Niestety wraz z informacjami o kolejnych pożarach na terenie parku narodowego, docierają wiadomości o śmierci zwierząt, którym nie udało się uciec przed ogniem. Jak napisano na Facebooku Moja Biebrza jednym z takich zwierząt jest bielik z Wrocenia. Strona powołując się na relację jednego ze strażaków napisała, że bielik miał spłonąć żywcem po tym, jak próbował osłonić wylęg i gniazdo przed panującym pożarem.

Przewodniczka po Biebrzańskim Parku Narodowym Agnieszka Zach na swoim portalu społecznościowym opisała, jak w ostatnich godzinach wyglądała walka z pożarem w tym regionie. "Tak wygląda unicestwienie jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Europie albo i na ziemi. Z każdym hektarem ginęły nowonarodzone łosie, sarny, jelenie i dziki, płonęły jaja, pisklęta, ginęły zwierzęta w obronie gniazd i młodych. Wielki szacunek dla strażaków, którzy ponad dobę w ogniu, często bez jedzenia i picia, wstrzymywali rozszalały żywioł. Oni widzieli spalonego bielika, sarny, widzieli jak ptaki siadają w ogniu broniąc swoich gniazd. Dziękuję za walkę o Naturę i nasze mienie" - napisała na swoim profilu Agnieszka Zach.

Rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w Polsce występują obecnie wszystkie rodzaje suszy: meteorologiczna, hydrologiczna, rolnicza oraz hydrogeologiczna. Według ekspertów tak złej sytuacji nie było od co najmniej stu lat. Grzegorz Walijewski dodaje, że susza w tym roku może być rekordowa: w niektórych miejscach wilgotność gleby spadła poniżej 20 proc., co nie było dotąd obserwowane o tej porze roku. - W ubiegłym roku liczba stacji pomiarowych na których poziom opadł poniżej stanu suszy wynosiła 10. W tym momencie mamy ich już ponad 50, a mamy dopiero początek wiosny - powiedział rzecznik IMGW. Synoptycy prognozują, że niedobory opadów będą występować co najmniej do czerwca.