Gdańsk. Arcybiskup Głódź powołał komisję w sprawie księdza Jankowskiego

hatteras 5 godzin temu Oceniono 20 razy 18

Chodzilem do tego kosciola przez wiele lat.Pod koniec lat 80-tych prezydent samozwaniec Sokolnicki powolal go do swojego "rzadu" na stanowisko min obrony narodowej i nadal tytul admirala.Urban zartowal ,ze powinien dostac jeszcze tytul wielkiego lowczego zatoki gdanskiej. Jankowski uszyl sobie stroj admiralski,przyczepil kordzik i paradowal na dziedzincu kosciola.Wtedy zrozumialem ze to swir.