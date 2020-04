Oświęcim. Mężczyzna pobił ekspedientki, bo nie mógł zrobić zakupów podczas "godzin dla seniora"

Do zdarzenia doszło w piątek 17 kwietnia przed południem. Policjanci otrzymali zgłoszenie od obsługi sklepu spożywczego. Pracownicy poinformowali funkcjonariuszy o pobiciu dwóch ekspedientek.

Oświęcim. 35-latek pobił dwie ekspedientki, bo nie mógł zrobić zakupów podczas "godzin dla seniora"

Tuż po zdarzeniu nieznany sprawca wybiegł ze sklepu, wsiadł na rower i odjechał. Zgłaszający powiedzieli, że mężczyzna pobił dwie pracownice sklepu, ponieważ zdenerwowała go prośba o opuszczenie placówki. Mężczyzna próbował wejść do sklepu w godzinach między 10:00 i 12:00, kiedy w sklepach zakupy mogą robić wyłącznie osoby, które skończyły 65 lat.

Za sprawcą pobicia wysłano kilka patroli policji. W trakcie kontroli Osiedla Chemików mundurowi dowiedzieli się, że dwoje klientów sklepu pojechało swoim samochodem za sprawcą. Osoby te następnie przekazały wskazówki dotyczące wyglądu sprawcy oraz podali drogę jego ucieczki. Dzięki temu policjantom bardzo szybko udało się namierzyć poszukiwanego.

35-letni mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Na podstawie zebranych dowodów postawiono mu zarzuty uszkodzenia ciała dwóch osób. Grozi mu za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności. "Na szczególne podziękowania za wzorową postawę obywatelską zasługuje dwoje mieszkańców Oświęcimia, którzy pomogli policjantom w szybkim namierzeniu sprawcy" - napisano w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.