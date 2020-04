Tadeusz Rydzyk krytykuje PiS i TVP ws. ustawy antyaborcyjnej. "Z Bogiem nie można sobie zagrywać"

Głos w sprawie ustawy antyaborcyjnej postanowił zabrać na antenie Telewizji Trwam także Tadeusz Rydzyk. Redemptorysta uważa, że koalicja rządząca nie chciała przegłosować projektu zaostrzającego prawo aborcyjne w Polsce, dlatego skierowała go do prac sejmowej komisji.

REKLAMA

Tadeusz Rydzyk krytykuje Prawo i Sprawiedliwość oraz TVP

- Wątpię, czy tak zwana prawica chce naprawdę tę sprawę posunąć do przodu. Poważnie wątpię, bo to już nie pierwszy raz. Odnoszę wrażenie, że nie ma takiej woli generalnie. Tak to widzę, tak odbieram. I bardzo wielu tak to odbiera. Nie wiem na pewno, jeżeli by chciano to zrobić, to by już dawno to zrobili - powiedział dyrektor Radia Maryja, zauważając, że projekt ustawy po raz pierwszy trafił do Sejmu w listopadzie 2017 roku.

Zobacz wideo Sejm zajmie się projektem ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne

Tadeusz Rydzyk uważa, że wierzący politycy powinni mieć na uwadze także to, że "z Panem Bogiem nie można sobie zagrywać". Duchowny powiedział, że Bóg będzie błogosławił tym, którzy działają w celu obrony życia i rodziny.

Przy okazji skrytykował też media publiczne, które według niego powinny podejmować takie tematy w swoich publikacjach. - Czy ona jest prorodzinna? Czy ona wychowuje do miłości prawdziwej, do rodziny, czy to jest tylko hedonizm i zabawianie tych ludzi - powiedział Tadeusz Rydzyk, zauważając, że TVP jest "utrzymywana z naszych podatków" i powinna pokazywać kwestie ważne dla Polaków.

Pod obywatelskim projektem ustawy "Zatrzymaj aborcję" podpisało się prawie milion osób. Zgodnie z nim z dotychczasowej ustawy ma zostać wykreślony punkt, który umożliwia przeprowadzenie aborcji w przypadku stwierdzenia poważnego upośledzenia płodu lub stanu, który zagraża jego życiu.