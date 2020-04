RPO zapytał, dlaczego w TVP "odbarwiono" tęczę. Maciej Łopiński: To samodzielne działanie montażysty

maxthebrindle 4 godziny temu Oceniono 11 razy 9

'Obecnie ze względów bezpieczeństwa dziennikarze nie uczestniczą w montażu materiałów.'

Taak... Znając realia pracy w TV (a znam je dość dobrze) jakoś nie chce mi się w to wierzyć - żaden reporter nie zostawi montażu bez nadzoru, bo to jakim obrazkiem i jak przykryć offa to jest elementarny składnik procesu redagowania całego materiału. A nawet jeśli montażysta jedzie według listy kodów czasowych przygotowanej przez reportera (co też by było dziwne, bo jeśli reporter na tyle kuma zasady montażu, by odpowiednio dobrać kawałki obrazka do całości, to w sumie mógłby... sam zmontować te parę minut, technicznie to nie jest trudne, najtrudniejsze jest opanowanie zasad doboru i sklejania ujęć, nie zaś samej obsługi oprogramowania czy zestawu do edycji), to przecież reporter MUSI zaakceptować jego pracę, bo to on - reporter - bierze efekt na swoje nazwisko. A potem jeszcze całość powinien obejrzeć wydawca.

Jednak nawet jeśli przyjmiemy, że reporter zostawił wszystko montażyście i to ów montażysta zdjął kolory z flagi, to i tak profesjonalizm całego zespołu jest mocno wątpliwy: po pierwsze skoro montażysta wpadł na taki pomysł, to cenzurowanie obrazu w TVP ze względów ideolo musi być na porządku dziennym, w przeciwnym wypadku montażyście by coś takiego do głowy nie przyszło, bo to podważa obiektywność stacji, a to oznacza utratę pracy przez montażystę - no chyba, że w stacji to norma i koleś czy laska obawiali się, że niezdjęcie kolorów zaowocuje telefonem z kurii i kłopotami. Tak samo brak reakcji osób, które MUSIAŁY akceptować zmontowany kawałek: reportera i wydawcy - świadczy, że takie rzeczy są tam normą i nie powodują włączenia się alarmu.