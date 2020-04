Ogromny pożar składowiska chemikaliów w Nowinach pod Kielcami. "Dym może być niebezpieczny dla ludzi"

ks-t wczoraj Oceniono 24 razy 22

PIS sprowadził miliony ton niebezpiecznych odpadów, a ich króliki są bezkarne. TO skłądowisko , utworzone w 2017, utraciło lokalizację w 2018 r (PSL) i do dzisiaj (PIS) nie ma siły by je zutylizowac. CO to dla Morawieckiego parę tysięcy podtrutych Polaków. Może nawet gorszego sortu?