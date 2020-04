Ministerstwo Klimatu dementuje informacje o "radioaktywnej chmurze" nad Polską. "Nie ma zagrożenia"

bartosz.lonol pół godziny temu Oceniono 1 raz -1

Ministerstwo Klimatu. Ciekawe że chyba król nie powołał takiej instytucji gdy w Polsce zapanowało ocieplenie i można było uprawiać winogrona (średniowieczne optimum klimatyczne). Potem nastąpiło oziembienie i zamarzał Bałtyk (mała epoka lodowcowa). Gdyby królowie wpadli na pomysł podkanclerza do spraw klimatu może do tak ekstremalnych zmian by nie doszło. ;)))