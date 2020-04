Prognoza pogody na tydzień [20-26 kwietnia]. Będzie ciepło i sucho

Prognoza pogody na poniedziałek, wtorek i środę. Początek tygodnia będzie słoneczny

Poniedziałek będzie dniem słonecznym. Synoptycy prognozują, że na zachodzie kraju zachmurzenie będzie niskie, a na wschodzie - umiarkowane. Dla żadnego regionu nie prognozuje się opadów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 9 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 14 stopni w Katowicach, Opolu i Zielonej Górze. Tego dnia będzie wiał słaby wiatr o prędkości 3-5 m/s.

We wtorek również będzie dużo słońca, ale przede wszystkim w zachodniej części kraju. Na wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane do dużego, na Podlasiu może spaść przelotny deszcz. Termometry wskażą od 8 stopni w Zakopanem do 15 stopni w Szczecinie. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr o prędkości 3-6 m/s. Najmocniej zawieje w okolicach Gdańska.

W środę w całym kraju będzie słonecznie. W większości regionów zachmurzenie będzie niskie, na północnym zachodzie umiarkowane, ale nigdzie nie będzie padać. Temperatura będzie wahać się od 9 stopni w Zakopanem do 15 stopni w Szczecinie. Odnotujemy też słaby i umiarkowany wiatr o prędkości 3-7 m/s.

Pogoda na czwartek i piątek. Przelotne opady deszczu w okolicach Kielc

W czwartek będzie jeszcze cieplej - termometry wskażą od 13 stopni w Kielcach do 17 stopni w Szczecinie. W przeważającej części kraju zachmurzenie będzie niskie lub umiarkowane, na Wybrzeżu niebo będzie bezchmurne. W województwie świętokrzyskim mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

Piątek również będzie bardzo słoneczny. Niskie i umiarkowane zachmurzenie odnotujemy tylko na wschodzie i południu kraju, pozostała część Polski będzie bezchmurna. Temperatura będzie wahać się od 12 stopni w Gdańsku do 17 stopni w Łodzi.

Pogoda na weekend. W sobotę przelotne opady, w niedzielę znowu sucho

W sobotę temperatura wzrośnie, ale na niebie pojawi się więcej chmur. Termometry wskażą od 15 stopni w Rzeszowie i Lublinie do 19 stopni w Olsztynie. Przelotne opady deszczu prognozuje się dla okolic Białegostoku, Rzeszowa i Kielc.

W niedzielę nie będzie padać, ale zachmurzenie będzie umiarkowane. Najwięcej przejaśnień odnotujemy w okolicach Katowic, Kielc i Łodzi. Temperatura będzie wahać się od 11 stopni w Gdańsku do 18 stopni w Olsztynie.