Niedziele handlowe 2020. Czy sklepy będą dzisiaj czynne? [19 kwietnia]

19 kwietnia to niedziela niehandlowa. Tego dnia zamknięte będą wszystkie popularne sklepy wielobranżowe takie jak Biedronka, Lidl, Tesco czy Auchan. Zakupy będzie można zrobić jedynie w nielicznych punktach, np. na stacjach benzynowych, w placówkach pocztowych czy w osiedlowych sklepikach, w których w niedziele za kasą staje sam właściciel.

Kolejna niedziela handlowa wypadnie już za tydzień, czyli w niedzielę 26 kwietnia. Oprócz tego w 2020 roku będą jeszcze cztery niedziele handlowe - 28 czerwca, 30 sierpnia oraz 13 i 20 grudnia.

Kalendarz niedziel handlowych - 2020 rok Fot. Gazeta.pl

Jakie zasady obowiązują w sklepach?

Przypomnijmy, że polski rząd wprowadził kilka obostrzeń dotyczących robienia zakupów. Od godziny 10 do 12 każdego dnia do sklepów mogą wchodzić wyłącznie osoby, które ukończyły 65 rok życia. Co więcej, wprowadzono limit liczby klientów - na każdą kasę mogą przypadać tylko trzy osoby. Oprócz tego obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej.