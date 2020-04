Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. "Miejscami występują zamiecie piaskowe"

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w całym województwie lubelskim i we wschodnich powiatach województwa mazowieckiego. IMGW prognozuje wiatr z zachodu i północnego zachodu o średniej prędkości od 20 do 35 km/h, który może osiągnąć w porywach nawet 80 km/h. Z informacji opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika także, że w niektórych regionach Polski wystąpią dziś zamiecie piaskowe. W południe takie zjawisko zaobserwowano m.in. w Rzeszowie.

REKLAMA

Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami. Nawet -8 stopni przy gruncie

IMGW wydał także ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed przymrozkami. "Żółte" alerty obowiązują w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i w części województwa zachodnio-pomorskiego. Dla niektórych powiatów synoptycy prognozują spadki temperatury do -4 stopni, a przy gruncie nawet do -8 stopni. Ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązywać będą od godziny 23 w czwartek do 8 rano w piątek.