Niedziele handlowe 2020. Czy w niedzielę 19 kwietnia sklepy będą otwarte?

Niedziele handlowe, mimo wprowadzonych w marcu obostrzeń, pozostają bez zmian. Oznacza to, że w 2020 roku niedziele bez zakazu handlu wypadają maksymalnie siedem razy.

Niedziele handlowe 2020. Czy 19 kwietnia wypada niedziela handlowa?

Zgodnie z rozporządzeniem 19 kwietnia nie wypada niedziela handlowa. W 2020 roku niedziela bez zakazu handlu wyznaczona został w kolejnych terminach: 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

Obowiązujące nakazy i obostrzenia w sklepach

Od marca w Polsce obowiązują nowe obostrzenia związane między innymi z handlem. W niedziele i dni powszechne otwarte mogą być tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie i targowiska. Od kwietnia sklepy powinny udostępniać klientom jednorazowe rękawiczki.

Od czwartku 6 kwietnia zakupy w sklepach czy na targowiskach możemy zrobić tylko w rękawiczkach oraz mając zasłonięte usta i nos np. maseczką. Osoby pracujące w handlu są zobowiązane do dezynfekowania sprzętu, które jest najczęściej dotykane przez klientów, np. wózki, koszyki i terminale płatnicze. W sklepie jednocześnie zakupy może robić maksymalnie 3 klientów na jedną kasę. To samo dotyczy stoisk na bazarach i targowiskach. W sklepach, drogeriach i aptekach w godzinach od 10 do 12 zakupy zrobią jedynie osoby powyżej 65. roku życia. W pozostałych godzinach sklepy te są otwarte dla wszystkich.