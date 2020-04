Episkopat o projekcie "Zatrzymaj aborcję". "Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej"

Zobacz wideo Sejm zajmie się projektem ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zaapelował do wiernych o modlitwę w intencji szybkiego przyjęcia projektu "Zatrzymaj aborcję". W swojej wypowiedzi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik powołał się na słowa Jana Pawła II z encykliki "Evangelium vitae": "Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający".

Stanowisko Episkopatu wobec projektu "Zatrzymaj aborcję": Kościół popiera wszelkie inicjatywy zmierzające do ochrony życia

- Konferencja Episkopatu Polski popiera wszelkie inicjatywy zmierzające do ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. Od dwóch lat obywatelski projekt "Zatrzymaj aborcję" czekał na wznowienie prac. Zachęcam wszystkich wierzących do modlitwy o to, by jak najszybciej zostały zwiększone prawne gwarancje ochrony życia najsłabszych przez powstrzymanie aborcji eugenicznej. Taką nadzieję wyraziło m.in. Prezydium Episkopatu, 11 stycznia 2018 roku, po tym, jak Sejm skierował projekt do dalszych prac - powiedział rzecznik KEP. Dalej ksiądz Rytel-Andrianik przypomniał, że pod projektem podpisało się 830 tysięcy obywateli.

Zgodnie z założeniem projekt "Zatrzymaj aborcję" zakazuje przerwania ciąży ze względu na choroby lub uszkodzenie płodu. W 2017 roku KEP wydał komunikat, w którym poparł taką zmianę ustawy apelując jednocześnie, by adoptować niepełnosprawne lub chore dzieci, jeśli rodzice nie zdecydują się na ich wychowanie.

Podczas posiedzenia Sejmu, które zaplanowane jest na 15 i 16 kwietnia, rozpatrywany będzie projekt obywatelski dotyczący zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. Na portalach społecznościowych pod hasztagami #FalaSprzeciwu, #NieSkładamyParasolek czy #PiekłoKobiet publikowane są zdjęcia, które mają być formą wirtualnego protestu w sprawie ustawy "Zatrzymaj aborcję". Ze względu na obostrzenia dotyczące przebywania w miejscach publicznych zmieniona została też forma protestu. W niektórych miastach pojawili się manifestujący z czarnymi parasolkami oraz maseczkami z czerwoną błyskawicą, która jest symbolem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.