"Stop barbarzyńcom". Ogólnopolski protest przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego rozpoczęty

magda_breslau 5 godzin temu Oceniono 40 razy 28

Panstwo opresyjne.



I zlodziejskie. Jednym z elementow prawdziwej reformy edukacji powinny byc lekcje FINANSOW zamiast chocby jednej religii tygodniowo. Jesli dzieciakow nie nauczy sie podstaw: czym iest inflacja i jak zlodziejskie rzady uzywaja jej do okradania ludzi, bo to by ich skorumpowac ich wlasná kasà.



Jak duzo placimy podatkow, i na co ida pieniadze. Kredyt, podaz, pieniadz... Polacy sa ekonomicznymi analfabetami w swej gromnej wiekszosci. Do kiedy to sie nie zmieni - nic sie nie zmieni.