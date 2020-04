Pogoda na dziś - środa 15 kwietnia. Spore zachmurzenie we wschodniej Polsce

Zobacz wideo Kto odpowiada za ekstremalne zjawiska pogodowe?

W środę ponownie w całej Polsce zapowiadane są umiarkowane, a miejscami też silne porywy wiatru. W zachodniej i południowej Polsce prognozowane są większe rozpogodzenia w drugiej części dnia.

Temperatura. Dziś maksymalnie od 8 do 15 stopni Celsjusza

Najchłodniej będzie dziś na wschodzie kraju - w Białymstoku i Lublinie maksymalnie 8 stopni w ciągu dnia. Jeden stopień więcej pokażą termometry w województwie warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. W Gdańsku, Warszawie, Łodzi i Rzeszowie zapowiadanych jest 10 stopni. Trochę cieplej będzie w województwach kujawsko-pomorskim, śląskim i małopolskim - tam termometry pokażą 12 stopni Celsjusza. Najwyższa temperatura prognozowana jest dla zachodnich regionów. We Wrocławiu i Zielonej Górze będzie 15 stopni, a w Szczecinie 14 stopni. W pozostałych regionach: województwie wielkopolskim i opolskim maksymalnie 13 stopni.

środa 15 kwietnia

Opady. Deszcz pojawi się na północy i wschodzie kraju

W pierwszej części dnia zachmurzenie duże i umiarkowane zapowiadane jest w całej Polsce z wyjątkiem południowych regionów. Później chmury zaczną przesuwać się na wschód, dając duże rozpogodzenia na zachodzie, południu, a z czasem też północy kraju. Rano deszcz i deszcz ze śniegiem prognozowane są dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego,kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Wiatr umiarkowany, momentami dość porywisty. W górach będzie wywoływał zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW wydało alerty dla czterech województw

Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla Pomorza. Średnia prędkość wiatru będzie dochodzić do 50 km/h, a w porywach do 75 km/h. Dodatkowo w województwach podkarpackim, małopolskim i śląskim obowiązują alerty dotyczące przymrozków. W rejonach podgórskich temperatura spadnie w nocy do -3 stopni.

