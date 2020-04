IMGW ostrzega przed przymrozkami, termometry pokażą nawet -6 stopni. Alerty dla prawie całej Polski

IMGW ostrzega przed nagłym ochłodzeniem i przymrozkami, które mają wystąpić niemal w całym kraju - wyjątkiem są północne powiaty województwa zachodniopomorskiego, gdzie z kolei możemy spodziewać się silnego wiatru.

REKLAMA

Zobacz wideo O co chodzi z ciśnieniem atmosferycznym?

IMGW ostrzega przed przymrozkami. W niektórych regionach może spaść śnieg

Dodatkowo w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim możemy spodziewać się oblodzeń - prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Dla południowego wschodu Polski wydano także ostrzeżenia przed śniegiem, do rana może tam spaść do 8 centymetrów śniegu. IMGW ostrzega także przed burzami w tym rejonie, a na północnym zachodzie kraju przed silnym wiatrem - może on w porywach osiągać 75 kilometrów na godzinę.

W nocy z poniedziałku na wtorek termometry pokażą ujemne temperatury - nawet do -6 stopni przy gruncie. We wtorek ochłodzenie się utrzyma - w ciągu dnia termometry pokażą od 5 do 6 stopni w centrum kraju. Najcieplej (do 10 stopni Celsjusza) będzie na Dolnym Śląsku.

Ostrzeżenia w większości województw obowiązują do poniedziałku do godziny 8 rano, a na południu kraju - do środy rana.