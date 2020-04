Pogoda na dziś - wtorek 14 kwietnia. Będzie chłodniej. Temperatura od 5 do 10 stopni

Zobacz wideo Sposób na powodzie? Miasta, które wchłaniają wodę

We wtorek w całej Polsce przewidywane są spadki temperatury. Poprzedniego dnia termometry pokazywały nawet 20 stopni Celsjusza. Dziś będzie to maksymalnie od 5 do 10 stopni.

Temperatura. Najchłodniejszy dzień na wschodzie kraju

Najniższa temperatura czeka dziś mieszkańców Podlasia, gdzie będzie maksymalnie 5 stopni w ciągu dnia. Jeden stopień więcej pokażą termometry w Olsztynie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. W województwach pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim zapowiadanych jest 7 stopni. Najwyższa temperatura prognozowana jest na zachodzie. W Szczecinie i Zielonej Górze będzie 10 stopni, a w Poznaniu i Wrocławiu 9 stopni. W województwie kujawsko-pomorskim, opolskim i śląskim przewidywanych jest 8 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 14 kwietnia gazeta.pl

Opady. Meteorolodzy przewidują silne i umiarkowane porywy wiatru

Rano więcej chmur pojawi się w północnej i południowej Polsce. Z czasem duże i umiarkowane zachmurzenie obejmie swoim zasięgiem cały kraj. Pojawiać się będą jednak spore rozpogodzenia. Opady deszczu i śniegu mogą wystąpić rano w zachodnich i północnych regionach. W drugiej części dnia opady prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Deszcz ze śniegiem może spaść w południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia. Wiatr umiarkowany i silny w całym kraju, porywy mogą dochodzić do 60 kilometrów na godzinę.

