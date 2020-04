Macierewicz w TV Trwam o katastrofie smoleńskiej: Były dwie eksplozje. Raport podkomisji już gotowy

Były szef MON, a obecnie poseł PiS i przewodniczący podkomisji smoleńskiej przekonywał w TV Trwam, że "istotne znaczenie" dla katastrofy miał remont tupolewa, który przeprowadzono w 2009 r. Twierdził też, że po tym remoncie doszło do awarii, które miały miejsce w ostatnich miesiącach przed katastrofą.

- Do katastrofy doszło na skutek dwóch eksplozji. Najpierw zniszczenia lewego skrzydła przez eksplozję, a ostatecznie nad samym lotniskiem wybuch, który zniszczył cały samolot i zabił wszystkich, którzy nim podróżowali - mówił były szef MON w TV Trwam.

Antoni Macierewicz poinformował, że raport z prac podkomisji jest już gotowy, ale ze względu na Wielkanoc i epidemię koronawirusa zostanie on opublikowany "troszeczkę później".

Zobacz wideo Dzień, który wstrząsnął Polską

Podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza

Ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał podkomisję smoleńską w lutym 2016 r. Członkowie podkomisji już wcześniej przekonywali m.in., że do katastrofy smoleńskiej doszło w wyniku wybuchu na pokładzie prezydenckiego tupolewa. Doniesieniom tym wielokrotnie zaprzeczali doświadczeni eksperci badania wypadków lotniczych, m.in. dr inż. Maciej Lasek.

Komisja pod kierownictwem Jerzego Millera ustaliła po kilkunastu miesiącach badań, że przyczyną katastrofy było "zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg".

"Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią" - informował oficjalny raport ekspertów.