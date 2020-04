Pogoda na dziś - piątek 10 kwietnia. Więcej zachmurzeń, ale nie będzie padać

Zobacz wideo Kto odpowiada za ekstremalne zjawiska pogodowe?

W piątek mimo niewielkich zachmurzeń możemy spodziewać się sporych dawek słońca. Przelotny deszcz zapowiadany jest nad ranem jedynie w województwach lubelskim i podkarpackim.

REKLAMA

Temperatura. Dziś od 10 do 15 stopni

Najniższa temperatura prognozowana jest dziś w Gdańsku i Suwałkach, gdzie będzie tylko 10 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w województwie świętokrzyskim i podkarpackim. 12 stopni będzie za to w Olsztynie i Białymstoku. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Wrocławia i Opola - tam 15 stopni. W województwie zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i mazowieckim zapowiadanych jest 14 stopni. 13 stopni będzie natomiast w województwach wielkopolskim, łódzkim, śląskim, małopolskim i lubelskim.

Pogoda na dziś - piątek 10 kwietnia gazeta.pl

Opady. Silniejszy wiatr jedynie na wybrzeżu i Podhalu

Przejściowe, umiarkowane zachmurzenie pojawiać się będzie w całej Polsce, a najczęściej w północnych i wschodnich regionach. Są jednak szanse na większe rozpogodzenia zwłaszcza na południu kraju. Deszcz pojawi się w nocy z czwartku na piątek na południowym wschodzie. Później już nigdzie nie są zapowiadane jakiekolwiek opady. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Podhalu bardziej porywisty.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW wydało alerty dla wschodniej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Obowiązują one w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Przewidywany jest spadek temperatury do -2 stopni, a przy gruncie do -4 stopni.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.