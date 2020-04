PiS obawia się odszkodowań za stan klęski żywiołowej. W 2006 r. opinia w rządzie była inna

puuchatek 4 godziny temu Oceniono 69 razy 59

Ale jak to, nie ma kasy? No przecież podobno finanse państwa są w najlepszej sytuacji od czasów prehistorycznych, deficyt budżetowy zniknął, a cały świat (z fatalnie zarządzaną UE na czele) z zachwytem patrzy na wybitne osiągnięcia finansowe rządu Morawieckiego?



To jak to jest, że po ośmiu latach rządów tych złodziei z PO w kasie było tyle, że PiS mógł szastać pieniędzmi na prawo i lewo, rozdawać 500+ nawet najbogatszym, przekopywać mierzeję i budować Centralny Port Lotniczy Baranów - a po półtorej kadencji rządów PiS nie ma kasy nawet na ewentualne (!) odszkodowania?



Czy tylko ja mam wrażenie, że gdzieś tu się sypie narracja?