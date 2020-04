IMGW: We środę nawet 22 stopnie. Ale o poranku mogą wystąpić przymrozki

Z prognozy pogody przygotowanej przez IMGW wynika, że podobnie jak we wtorek tak i w środę będzie bardzo ciepło. Termometry w całym kraju będą wskazywać dwucyfrowe wartości. Najchłodniej będzie w Suwałkach i w Gdańsku, gdzie temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 stopni. Najcieplejszym miastem w Polsce będzie tego dnia Wrocław - tam odnotujemy 22 stopnie. Na południu kraju będzie bezchmurnie, z kolei dla północy prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie.

IMGW: W nocy i o poranku mogą wystąpić przymrozki. -7 stopni przy gruncie

Synoptycy prognozują, że choć temperatura w ciągu dnia będzie wysoka, w nocy i o poranku mogą wystąpić przymrozki. IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia dla województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, a także dla czterech powiatów na południu województwa śląskiego. Prognozuje się, że temperatura może spaść lokalnie do -5 stopni, a przy gruncie nawet do -7 stopni. Ostrzeżenia te będą obowiązywać od godziny 21 we wtorek do godziny 8 w środę.