Niedziele handlowe 2020. Czy w niedzielę 12 kwietnia zrobimy zakupy?

Zobacz wideo Jak robić zakupy w czasie pandemii?

Od niemal miesiąca w Polsce obowiązują nowe ograniczenia związane z przebywaniem w miejscach publicznych. Dotyczą one między innymi sklepów - w takich placówkach zakupy mogą robić określone liczby osób. Każdy klient musi mieć też na dłoniach jednorazowe rękawiczki.

Niedziele handlowe 2020. Czy 12 kwietnia wypada niedziela handlowa?

W związku z obostrzeniami otwarte w niedziele i dni powszechne mogą być tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie czy targowiska. Nie działa większość sklepów w galeriach handlowych, ale też punkty usługowe, takie jak salony fryzjerskie czy kosmetyczne. 12 kwietnia nie wypada handlowa niedziela. W 2020 roku niedziele handlowe przypadają jeszcze w następnych terminach: 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

Nowe obostrzenia w sklepach

Przypominamy o zasadach, które warto stosować podczas zakupów w sklepach. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia należy unikać dotykania okolic ust, nosa i oczu. Podczas kaszlu lub kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą następnie należy jak najszybciej wyrzucić do kosza z przykrywką i zdezynfekować ręce. Należy też zachowywać bezpieczny dystans wynoszący co najmniej dwa metry. Zalecenia to obowiązują zarówno w przestrzeniach otwartych, jak i zamkniętych.

Od kwietnia sklepy powinny udostępniać klientom jednorazowe rękawiczki. Pracownicy muszą też częściej dezynfekować sprzęty, które są najczęściej dotykane, np. terminale płatnicze. Z ograniczeń wymienić należy również liczbę pracowników, którzy w jednym czasie mogą przebywać w sklepie. Jest to trzech klientów na jedną kasę w danym sklepie. To samo dotyczy stoisk na bazarach i targowiskach. W sklepach, drogeriach i aptekach w godzinach od 10 do 12 zakupy mogą robić jedynie osoby powyżej 65. roku życia. W pozostałych godzinach sklepy te są otwarte dla wszystkich.