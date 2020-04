Długoterminowa prognoza pogody. W środku tygodnia nawet 21 stopni Celsjusza

Z prognozy pogody na portalu pogodynka.pl wynika, że początek tego tygodnia będzie słoneczny i ciepły. W poniedziałek niebo w całym kraju będzie bezchmurne, a temperatura maksymalna będzie wahać się od 14 stopni w Zakopanem do 19 stopni w Krakowie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. We wtorek będzie jeszcze cieplej. 20 stopni wskażą termometry w Małopolsce, Wielkopolsce, na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Tego dnia najchłodniej będzie w Zakopanem, gdzie temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 stopni. Niewielkie zachmurzenie będzie widoczne wyłącznie na północnym zachodzie kraju.

- Najcieplejsza będzie środa. Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej prognozujemy nawet 21 stopni. Na pozostałym obszarze kraju także ciepło, bo w centrum od 18 do 20 stopni, a na Wybrzeżu - 15 stopni - powiedział Grzegorz Walijewski w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową.

W czwartek będzie podobnie - temperatura będzie wahać się od 13 stopni w Gdańsku do 20 stopni w Warszawie. Tego dnia odnotujemy także przelotne opady deszczu. Padać będzie na Pomorzu, Kujawach, na Warmii i Mazurach, a także na północy Podlasia i Ziemi Lubuskiej.

Długoterminowa prognoza pogody. W Wielkanoc pochmurno i deszczowo

W piątek nieco się ochłodzi. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 10 stopni w Gdańsku do 14 stopni w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Przelotne opady deszczu prognozowane są tylko dla okolic Rzeszowa i Przemyśla. W sobotę termometry wskażą od 10 stopni na Podlasiu do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Tego dnia nie będzie padać. Aktualna prognoza pogody wskazuje, że Wielkanoc będzie pochmurna i deszczowa, szczególnie na północy i w centrum kraju. W najcieplejszym momencie dnia termometry na północy kraju wskażą maksymalnie 8 stopni, a na południu - 18 stopni.