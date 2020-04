Trąba powietrzna w pobliżu Krzyżanowic. "Myślałem, że coś się pali" [WIDEO]

normalny777 22 minuty temu Oceniono 5 razy 3

To nie jest trąba powietrzna, tylko tzw. wir pyłowy pl.wikipedia.org/wiki/Wir_pyłowy . Polega on na tym, że silnie nagrzane przez słońce podłoże przy niewielkiej temperaturze powietrza powoduje jego unoszenie, przy okazji kolumna unoszącego się powietrza zaczyna wirować. Jeżeli ruch powietrza jest wystarczająco silny, to widać wir utworzony z unoszonego pyłu.

Prawdziwa trąba powietrzna powstaje pod chmurą burzową i związana jest z silnymi prądami wznoszącymi w chmurze powstałymi podczas zamarzania kropelek wody. To zupełnie inne, i dużo gwałtowniejsze zjawisko.

A na pierwszy rzut oka można je rozróżnić po tym, że wir pyłowy powstaje w warunkach pięknej, zazwyczaj bezchmurnej pogody. Jak dziś.