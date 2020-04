W pierwszy piątek miesiąca ksiądz odwiedził w domu 80-latkę. "Bez maseczki. Mówił, żeby się nie bać"

- W pierwszy piątek miesiąca do mojej babci przyszedł ksiądz. Bez maseczki, bez rękawiczek, z komunią w ręce. Mówił: "proszę się nie bać, zdrowy jestem". Po wejściu nie zachował dwumetrowego dystansu - mówi czytelniczka Gazeta.pl, która podkreśla, że tym samym zniweczone zostały wysiłki rodziny, by nie narażać kobiety na zakażenie. Gdy skontaktowała się z parafią, usłyszała, by "nie ulegać fiksacji".

