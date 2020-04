Z przewidywań synoptyków wynika, że najcieplejszymi dniami następnego tygodnia będą czwartek i piątek. Wówczas zobaczymy na termometrach nawet 22 stopnie.

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Będzie bardzo dużo słońca

Z prognozy pogody na portalu pogodynka.pl wynika, że już od poniedziałku będzie słonecznie i ciepło. Tego dnia temperatura będzie wahać się od 13 stopni w Zakopanem i Suwałkach do 18 stopni w Szczecinie. Niemal w całym kraju niebo będzie bezchmurne, jedynie mieszkańcy Wybrzeża zobaczą pojedyncze obłoki. Tego dnia będzie wiał także umiarkowany wiatr o prędkości ok. 6 m/s.

We wtorek będzie jeszcze cieplej. W Zakopanem odnotujemy maksymalnie 14 stopni, a w Zielonej Górze 20 stopni. Na południu i wschodzie niebo będzie bezchmurne, na zachodzie i północy zachmurzenie będzie niskie do umiarkowanego. Będzie wiał słaby wiatr o prędkości od 2 do 5 m/s.

Środa będzie kolejnym ciepłym dniem. Niemal w całym kraju termometry wskażą 18-20 stopni. Wyjątkiem będą miejscowości podgórskie, gdzie temperatura maksymalna będzie wahać się w granicach 15-17 stopni. Na południu w dalszym ciągu bezchmurnie, na północy zachmurzenie umiarkowane. Wiatr osiągnie prędkość do 3 m/s.

Pogoda na czwartek i piątek. Termometry wskażą nawet 22 stopnie

W czwartek temperatura będzie wahać się od 16 stopni w Gdańsku do 22 we Wrocławiu i w Łodzi. Niemal w całej Polsce będzie bezchmurnie. Najwięcej chmur zobaczą tego dnia mieszkańcy Białegostoku, Gdańska i Szczecina.

W piątek wciąż będzie ciepło, ale na północnym zachodzie zdarzą się przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju wciąż będzie słonecznie. Termometry wskażą od 17 stopni w Gdańsku do 22 stopni we Wrocławiu.

Pogoda na weekend. W Wielkanoc lokalnie spadnie deszcz

W sobotę deszczowe chmury przeniosą się na północny wschód. W okolicach Olsztyna i Białegostoku mogą wystąpić opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Temperatura spadnie. Odnotujemy tylko 6 stopni na Warmii i Mazurach i 15 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce.

W Niedzielę Wielkanocną wciąż przeważać będzie słońce. Przelotne opady deszczu prognozowane są dla okolic Rzeszowa, Kielc, Wrocławia, Zielonej Góry i Szczecina. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie niskie lub umiarkowane i nie będzie opadów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 7 stopni w Lublinie do 15 stopni we Wrocławiu.