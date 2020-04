Jaka pogoda na Wielkanoc 2020. Czy będzie słonecznie i ciepło? Sporo słońca

Przypomnijmy, że Wielkanoc 2020 wypada 12 kwietnia. Dzień później obchodzimy z kolei lany poniedziałek. Oba te dni są dniami wolnymi od pracy.

Pogoda na Wielkanoc 2020. Termometry wskażą do 15 stopni

Synoptycy z portalu AccuWeather przygotowali długoterminową prognozę pogody na kwiecień. Wynika z niej, że w Wielkanoc 2020 będzie stosunkowo ciepło i słonecznie. Przelotne opady deszczu wystąpią na zachodzie kraju, w pozostałej części Polski zachmurzenie będzie niskie lub umiarkowane, a opady nie będą występować. Temperatura będzie wahać się od 7 stopni w Suwałkach do 15 stopni we Wrocławiu. Wiatr może osiągać prędkość nawet do 60 km/h. Najmocniej zawieje na południu kraju.

Pogoda na lany poniedziałek. 13 kwietnia będzie deszczowo

Lany poniedziałek będzie bardziej deszczowy. Opady odnotujemy niemal w całym kraju, z wyjątkiem okolic Wrocławia oraz Gdańska. Termometry wskażą maksymalnie od 10 stopni w Suwałkach do 15 stopni we Wrocławiu. Tego dnia może wiać wiatr osiągający prędkość do 35 km/h.

Przypomnijmy, że poniższa prognoza jest prognozą długoterminową, a więc jest obarczona błędem. Stworzenie precyzyjnej prognozy pogody z dużym wyprzedzeniem nie jest możliwe.