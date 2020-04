Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w czwartek przelotny deszcz wystąpi na Wybrzeżu, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Z map pogodowych wynika również, że im bardziej na południe, tym słoneczniej dziś będzie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 7 stopni w Suwałkach i Kaliszu do 12 stopni w Krakowie.

Pogoda długoterminowa. Do soboty włącznie spodziewajmy się opadów deszczu

W piątek przelotne opady deszczu będą występować niemal w całym kraju, z wyjątkiem okolic Przemyśla. W województwie podlaskim mogą wystąpić także opady deszczu ze śniegiem. Zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. Termometry wskażą od 7 stopni w Zakopanem, Suwałkach, Koszalinie i Jeleniej Górze do 11 stopni w Rzeszowie.

Sobota również będzie dniem deszczowym. Padać będzie we wschodniej połowie Polski, a na zachodzie zacznie się rozpogadzać. Dla okolic Suwałk prognozuje się także opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni w Jeleniej Górze do 10 stopni w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach.

Pogoda długoterminowa. W niedzielę zacznie się ocieplać, we wtorek do 20 stopni

Niedziela 5 kwietnia będzie pierwszym słonecznym dniem tego miesiąca. Dla całego kraju prognozuje się małe zachmurzenie i brak opadów. Temperatura nieco wzrośnie - odnotujemy od 9 stopni na Podlasiu do 13 stopni na Pomorzu Zachodnim.

Poniedziałek i wtorek będą bardzo słoneczne. Na południu i wchodzie kraju niebo będzie bezchmurne, na zachodzie i północy zachmurzenie będzie niskie. Temperatura znów wzrośnie. W poniedziałek termometry będą wskazywać od 10 do 17 stopni, a we wtorek - od 11 do nawet 20 stopni. Najzimniej będzie w Zakopanem, a najcieplej - w Szczecinie.