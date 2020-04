Łódź. Pijany 46-latek bez prawa jazdy zlekceważył czerwone światło. Zginęła pasażerka

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek po południu na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z al. Piłsudskiego. 46-letni kierowca fiata zlekceważył czerwone światło, przez co został uderzony przez opla. Zginęła 46-letnia pasażerka fiata.

