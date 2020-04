Sopot. Dziewięć osób rannych w zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym

sympatyklewicy 4 godziny temu Oceniono 3 razy 3

... kierujący samochodem osobowym mężczyzna włączał się do ruchu z zatoczki i próbował zawrócić.

*****************************************

Dla większości tutaj piszących a zupełnie nieznających przepisów. To nie ma znaczenia że to był radiowóz, to był pojazd mający w tym przypadku pierwszeństwo przejazdu.