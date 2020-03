Strzelanina pod Poznaniem. 58-latek postrzelił swoją byłą partnerkę i zabił jej brata

yamata wczoraj Oceniono 4 razy 4

Jaka "strzelanina" wy debile? Strzelanina to jest wtedy, kiedy obie strony mają broń i dochodzi do długotrwałej (albo w ogóle jakiejś) wymiany ognia. Tu doszło do morderstwa/zabójstwa przy pomocy broni palnej. Troszkę różnica, co panie "UZ"? Jakieś szkoły się przecież kończyło, nie? Czy może jeszcze jesteś w trakcie?



No chyba że to ksywa skryptu/algorytmu który klepie te wiadomości, to wtedy przepraszam. Taki program może być jeszcze niedoskonały...