Rumia: zabójstwo kobiety w bliźniaczej ciąży. List gończy za byłym partnerem ofiary

maxthebrindle 3 godziny temu Oceniono 14 razy 10

Jakim trzeba być miękkim fiutem, żeby zabić kobietę w ciąży?! Nie układa się? Zdarza się. Miłość wygasła, została nienawiść? Bywa. Puściła się i to nie są twoje dzieci? Przykre, ale to też się zdarza... Weź chłopie spakuj walizkę albo plecak i ułóż sobie życie od nowa, ale do cholery nie zabijaj kobiety w ciąży!

A tak przy okazji... Czy aby sprawca nie powinien być sądzony za potrójne zabójstwo? Czy może jednak w naszym katolskim kraju płód jest człowiekiem, kiedy nie ma mózgu a zdesperowana kobieta chce przerwać ciążę. Natomiast w przypadku zabicia ciężarnej - płód jest tylko płodem i koleś może 'liczyć' max na ćwiartkę, zamiast dożywocia?