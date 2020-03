Pogoda. Atak zimy na początku wiosny. Na południu kraju śnieg. IMGW ostrzega przed przymrozkami

Ubiegłej nocy opady śniegu odnotowano przede wszystkim w górach, ale także w miastach i wsiach położonych w województwach na południu kraju. W pozostałej części Polski padał deszcz i deszcz ze śniegiem. W większości regionów temperatura spadła poniżej zera. Najzimniej było w Jeleniej Górze, gdzie termometry wskazały -7 stopni.

Pogoda. IMGW ostrzega przed przymrozkami i wiatrem, który wzmaga odczucie chłodu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że spadek temperatury będzie odczuwalny także w ciągu dnia. Termometry będą wskazywać maksymalnie od -2 stopni w Zakopanem do 6 stopni w Szczecinie. Odczucie chłodu będzie wzmagać porywisty wiatr. Co więcej, w miejscowościach położonych niedaleko południowej, wschodniej i północnej granicy może dziś spaść śnieg.

IMGW ostrzega także przed przymrozkami. Wydano ostrzeżenia I stopnia dla całego kraju. Prognozuje się, że w niektórych regionach temperatura przy gruncie może spaść do -8 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują, że takie warunki meteorologiczne będziemy obserwować aż do 1 kwietnia, czyli do najbliższej środy.