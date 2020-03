Pogoda na dziś - wtorek 31 marca. Ostrzeżenia IMGW dla całej Polski

Zobacz wideo Arktyka na celowniku mocarstw. Oko na świat, odc.3

We wtorek w województwie pomorskim zapowiadane są silne porywy wiatru. Dodatkowo będzie to tego dnia też najchłodniejszy region w Polsce.

Temperatura. Dziś maksymalnie od 3 do 6 stopni

Dziś najniższa temperatura, 3 stopnie, zapowiadana jest w Gdańsku i Suwałkach. W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, łódzkim, opolskim i dolnośląskim termometry pokażą jeden stopień więcej. Najwyższa temperatura czeka mieszkańców Pomorza Zachodniego. Tam będzie 6 stopni. W pozostałych miejscowościach: Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Zielonej Górze, Katowicach, Lublinie i Warszawie prognozowanych jest 5 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 31 marca gazeta.pl

Opady. W części kraju pojawi się śnieg

W pierwszej części dnia prognozowane jest zachmurzenie duże i umiarkowane, jednak będzie zanikać w godzinach popołudniowych. Śnieg pojawi się lokalnie w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim i łódzkim. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejsze porywy na wybrzeżu oraz w górach. W Karpatach porywy do 70 km/h mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty dla całej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całej Polski. Dotyczą one przymrozków. We wszystkich regionach od -1 do -3 stopni, przy gruncie do około -4 stopni. Dodatkowo w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim obowiązują alerty dotyczące oblodzeń. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz niska temperatura powietrza mogą powodować lokalnie zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

