Rumia: w mieszkaniu odkryto zwłoki ciężarnej kobiety. Prokuratura: To prawdopodobnie morderstwo

Jak podaje "Dziennik Bałtycki", ze względu na dobro prowadzonego śledztwa prokuratura nie chce zdradzać szczegółów tego zdarzenia. Rzeczniczka prasowa potwierdziła jedynie, że w jednym z mieszkań w Rumi w województwie pomorskim odkryto zwłoki. Ofiarą jest 37-letnia kobieta, która była w ciąży.

Policja szuka podejrzanego w sprawie morderstwa 37-letniej ciężarnej kobiety

- Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Prawdopodobnie do zdarzenia doszło z udziałem osób trzecich. Na chwilę obecną nie mogę nic więcej powiedzieć - powiedziała w rozmowie z portalem rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Grażyna Wawryniuk.

Prokurator Mariusz Duszyński w rozmowie z ''Faktem'' potwierdził już, że prowadzone jest postępowanie w sprawie zabójstwa kobiety. - Mamy podejrzanego, które do tej pory nie został zatrzymany. Szuka go policja. Do sądu skierowany został wniosek o jego aresztowanie, a także wystawienie listu gończego - przekazał.