Pomorskie: zaatakował partnerkę, później potrącił ciężarną i ojca z niemowlakiem. Rajd zakończył dachowaniem

fleshless 25 minut temu Oceniono 1 raz 1

po jaki chooy do tej "notki" są włączone komentarze?



Jakąż one mają wnieść wartość?

No chyba nie spodziewacie się po gawiedzi rzeczowej dyskusji?



No chyba, że widzicie tę rzeczową dyskusję w okrzykach: "ukrzyżować go, ukrzyżować go!"