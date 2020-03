Onet: Prezes sądu w Siemianowicach Śląskich wprowadził przerwę na modlitwę

Jak pisze onet.pl, sędzia Mariusz Witkowski jako gorliwy katolik dał się poznać już wcześniej: gdy na początku 2018 r. wybierano kandydatów do nowej KRS, na publiczne wysłuchanie zabrał Pismo Święte podkreślając, że kieruje się jej zapisami w życiu.

Prezes sądu wprowadza przerwę na modlitwę

Jednak podjęta w środę przez prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich decyzja to w Polsce nowość. "Zarządza się przerwę w wykonywaniu czynności służbowych, podczas której Pracownik może wedle swojego uznania oddać się modlitwie lub wyciszeniu" - takie postanowienie wydał Mariusz Witkowski. Prezes podkreślił, że kierował się artykułem konstytucji zapewniającym obywatelom wolność sumienia i religii.

Onet.pl poprosił o komentarz przełożonych Wikowskiego z Sądu Okręgowego w Katowicach. Rzecznik ds. cywilnych SO w Katowicach sędzia Marian Zawała powiedział, że o sprawie dowiedział się z internetu, a sprawy nie dotyczące orzecznictwa nie podlegają kontroli sądu okręgowego. - Powiem jednak szczerze, że zarządzenie to odbieram jako co najmniej nietypowe, wcześniej się z niczym takim nie spotkałem. Przerwy powinny być zarządzane, na to uczulany jest każdy sędzia, ale to, jak kto je spędzi pozostaje do jego wyłącznego uznania. Nam nic do tego - dodał Zawała.