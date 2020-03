IMGW ostrzega przed przymrozkami. Temperatura przy gruncie może spaść do -12 stopni

"Powietrze arktyczne od kilku dni zwłaszcza w nocy gwarantuje nam duże spadki temperatury" - informuje IMGW. O poranku termometry w całym kraju wskazywały wartości ujemne. W poniedziałek 23 marca średnia dobowa temperatura na zachodzie Polski była jedną z najniższych w tym roku. Wynosiła ona 1,2 stopnia w najcieplejszych w tym dniu miastach, czyli w Ustce i w Łebie i -3,9 w najchłodniejszej Jeleniej Górze. Niższe wartości odnotowywano na szczytach gór. Średnia temperatura dobowa na Śnieżce wyniosła -12,8 stopnia, a na Kasprowym Wierchu -15,2 stopnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW. Niemal w całym kraju przymrozki

IMGW zapowiada, że dzisiejszy dzień będzie słoneczny, ale mimo to ostrzega przed przymrozkami, które będą występować w nocy i o poranku co najmniej do czwartku 26 marca. Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia obowiązują dziś w całym kraju z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego. Z komunikatów IMGW wynika, że miejscami temperatura przy gruncie może spaść nawet do -12 stopni Celsjusza.