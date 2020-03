Do Polski wracają bociany. Są punktualne jak w zegarku

Pierwsze bociany można spotkać między innymi w województwie lubelskim. Jak informuje dziennikwschodni.pl pierwsze ptaki widziane były w miejscowościach Wronowo, Prawiedniki i Przybysławice. W tym roku bociany przyleciały nad te tereny trochę wcześniej niż zwykle.

W pierwszych dniach wiosny do Polski przyleciały pierwsze bociany

- W tym roku wyjątkowo wcześnie nastąpiły przyloty bocianów. Ptaki są już od kilku dni. Pierwszy w województwie lubelskim bocian pojawił się 11 marca w Ludwinie. To nastąpiło dość wcześnie, ponieważ pierwszych bocianów na gniazdach spodziewany się zwykle w okolicach 15 marca. W tym roku jest to kilka dni wcześniej. Prawdopodobnie jest to spowodowane dobrą pogodą na trasie przelotów tych ptaków - powiedział w rozmowie z portalem założyciel Stowarzyszenia "Szansa dla Bociana" Kamil Piwowarczyk. Według niego pierwsze bociany, które pojawiają się w Polsce to ptaki, które zimują bliżej naszej granicy, np. w Gruzji, Bułgarii czy Turcji.

"Punktualny jak w zegarku" był za to z kolei bocian, który pojawił się w Boleścinie w gminie Świdnica w województwie dolnośląskim. Tutaj pierwszy osobnik zauważony został dokładnie 22 marca w godzinach popołudniowych. Jak podaje portal swidnica24.pl bociany pojawiają się w gnieździe na terenie miejscowości nieprzerwanie od 1997 roku. Zwykle przylatują właśnie w pierwszych dniach wiosny. W 2020 roku astronomiczna wiosna zaczęła się 20 marca, a kalendarzowa 21 marca.

- Braliśmy pod uwagę pobliskie łąki jako miejsce do żerowania, prądy powietrza oraz dogodny dolot i odlot bocianów z gniazda. Ostatecznie konstrukcja stanęła 19 marca 1997 r. Od tego momentu bociany przylatują do nas każdego roku i są znane w całej miejscowości - mówi z kolei "Gazecie Wrocławskiej" Adam Kowalski, pomysłodawca utworzenia gniazda w Boleścinie. Pierwsze bociany widziane są także na Śląsku, a dokładniej w w Lędzinach-Górkach i Chełmie Śląskim.

Najpóźniej do Polski przylecą te bociany, które na miejsce do zimowania wybrały Afrykę. Te ptaki czeka do pokonania dystans ponad 10 tysięcy kilometrów. W ciągu jednego dnia bociany są w stanie przelecieć nawet 700 kilometrów, jednak zazwyczaj decydują się na krótsze odcinki. Do Europy powracają zazwyczaj pod koniec marca i na początku kwietnia.