Pogoda. IMGW ostrzega przed przymrozkami. W górach spadł śnieg

Synoptycy z IMGW prognozują, że temperatura przy gruncie spadnie dziś poniżej 0 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed przymrozkami obowiązują we wszystkich powiatach. Gdzieniegdzie termometry przy gruncie wskażą zaledwie -10 stopni. Takie warunki pogodowe utrzymają się co najmniej do środy.

Pogoda. Na Kasprowym Wierchu leży półtora metra śniegu

Tegoroczna wiosna zaczęła się od spadku temperatury. W górach i miejscowościach położonych na południu kraju odnotowano także opady śniegu. Z najnowszych danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na Kasprowym Wierchu jest już 151 cm śniegu, w Dolinie Pięciu Stanów pokrywa śnieżna przyrosła do 128 cm, a na Śnieżce - do 116 cm.

Śnieg spadnie w górach także dzisiaj. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, a termometry na szczytach Tatr wskażą maksymalnie -13 stopni. Będzie tam wiał także dość silny wiatr, osiągający prędkość do 80 km/h. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, że w najwyższych górach Polski obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.