Pogoda na dziś - wtorek 24 marca. Czeka nas bardzo słoneczny dzień

Zobacz wideo Świerki w walce z ociepleniem klimatu

We wtorek mieszkańcy południowej Polski muszą liczyć się z umiarkowanymi porywami wiatru. W górach może wywoływać on zamiecie śnieżne.

REKLAMA

Temperatura. Dziś od 3 do 7 stopni

Dziś najniższa temperatura zapowiadana jest dla województwa podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i łódzkiego, gdzie będą 3 stopnie. Jeden stopień więcej pokażą termometry w Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Pomorza Zachodniego. Tam maksymalnie 7 stopni. W województwie pomorskim, dolnośląskim i opolskim prognozowanych jest 6 stopni. W pozostałych regionach: Olsztynie, Warszawie, Bydgoszczy i Zielonej Górze ma być 5 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 24 marca gazeta.pl

Opady. Duże rozpogodzenia w całej Polsce

We wtorek w całym kraju zapowiadane jest niemal bezchmurne niebo. W żadnym regionie nie pojawią się większe zachmurzenia. W związku z tym nigdzie w Polsce nie są przewidywane jakiekolwiek opady deszczu lub śniegu. Na północy kraju wiatr słaby. Umiarkowanych porywów w drugiej części dnia muszą spodziewać się mieszkańcy województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wiatr może wiać w porywach do 50 km/h, a w Karpatach i Sudetach do 70 km/h powodując zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie meteorologiczne. Przymrozki w całym kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Obowiązują one na terenie całego kraju. Temperatura spadnie do -10 stopni na Suwalszczyźnie, do -6 stopni w centrum i do -2 stopni nad morzem. Ostrzeżenie o przymrozkach obowiązuje zarówno z nocy z poniedziałku na wtorek, jak i z wtorku na środę.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.