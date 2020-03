Premiera "Zabawy w chowanego" przesunięta. Tomasz Sekielski wytłumaczył powody tej decyzji

el.pistolero 4 godziny temu Oceniono 11 razy 3

Był "Tylko nie mów nikomu", był "Kler" i czy coś się zmieniło w podejściu ludzi do kościelnej sekty? Większość pochlapie jęzorem w internecie, a jak przejdzie co do czego, to graniak, biała kiecka i do kościoła po ślub lub komunię dziecka, bo fotkowy lans na portalach społecznościowych to teraz clue życia. U mnie w firmie, "nowoczesne" mamuśki już w lutym miały mokro w majtach z powodu majowych komunii. Nie było końca opowieści o wynajętych knajpach, wybranych kreacjach itd. Niech widzą chamy co mamy...