Szczytno. Weszła do sklepu z bronią i zażądała pieniędzy. Odważny klient udaremnił napad

W piątek 13 marca, kilka minut przed godziną 23 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie w województwie warmińsko-mazurskim otrzymał zgłoszenie o napadzie, do którego doszło na terenie sklepu wielobranżowego. Napadnięta ekspedientka powiedziała, że uzbrojona kobieta zażądała od niej wydania pieniędzy z kasy.

24-latka miała przy sobie atrapę broni

Klient sklepu w Szczytnie obezwładnił kobietę, która próbowała dokonać napadu

Policjanci jadąc na miejsce, wiedzieli już, że napastniczka została obezwładniona przez przypadkowego klienta, który w tym samym czasie robił zakupy w sklepie. Jak się okazało napadu próbowała dokonać 24-letnia mieszkanka Szczytna.

Funkcjonariusze ustalili, że 24-latka już od kilku dni obserwowała sklep, pojawiała się w jego pobliżu oraz wchodziła do środka, by się rozejrzeć. Tuż przed napadem weszła do sklepu udając, że zamierza coś kupić. Następnie podeszła do lady i w kilka sekund znalazła się przy ekspedientce, której groziła atrapą broni. Napastniczka kazała otworzyć kobietę kasę i wyjąć znajdujące się w niej pieniądze do przygotowanego worka. 24-latka podeszła też do klienta sklepu pokazując, że ma przy sobie nóż.

Mężczyzna nie zważając na niebezpieczeństwo, wytrącił napastniczce nóż z rąk i obezwładnił ją. Następnie 24-latka została przekazana w ręce policji. Kobieta usłyszała zarzuty, do których się przyznała oraz została tymczasowo aresztowana.