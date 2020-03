Głogów. Strzelał do ptaków w parku. W reklamówce miał 140 tys. zł

tom_aszek 3 godziny temu Oceniono 16 razy 10

"miał przy sobie 140 tys. zł. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności."



Słusznie! Nie posiada się takiej forsy bezkarnie!

Sam pan prezes przecież zauważył, że "jeśli ktoś ma pieniądze, no to skądś je ma."