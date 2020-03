Agent Tomek wyszedł z aresztu. Pół miliona złotych wpłacili jego rodzice

Tomasz Kaczmarek, znany też jako "agent Tomek", wyszedł z aresztu. Do tego, by go opuścił, potrzebne było wpłacenie poręczenia opiewającego na pół miliona złotych.

REKLAMA

Przemysław Skrzydło / Agencja Gazeta Otwórz galerię (2)

REKLAMA