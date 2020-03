Małopolska. 19-latek uzbrojony w cztery noże i toporek zaatakował policjanta za sklepową ladą

Do zdarzenia doszło w niedzielę 15 marca około godziny 21:40. Sierż. szt. Paweł Hajdas, który na co dzień pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zastąpił za ladą rodzinnego sklepiku swojego 67-letniego ojca. Starszy mężczyzna wyszedł ze sklepu, prosząc syna, aby zamknął lokal o 22.

Małopolskie. Planując rozbój, 19-latek nie pomyślał, że za ladą stanie policjant

Niedługo przed zamknięciem do sklepu wszedł 19-latek, którego policjant znał z widzenia. Młody mężczyzna poprosił o sprzedaż m.in. kilkudziesięciu paczek papierosów i kilku butelek alkoholu wysokoprocentowego. Gdy policjant odwrócił się plecami do 19-latka, aby sięgnąć po towar, ten dźgnął go nożem powyżej łopatki. Ostrze wbiło się w ciało policjanta na głębokość kilku centymetrów.

Funkcjonariusz krakowskiej policji początkowo nie zdawał sobie sprawy, że jest ranny. Odwrócił się do napastnika i wyrwał mu nóż, powalając go na ziemię. Chwilę później 19-latek wyciągnął kolejny nóż, ale policjant po raz drugi rozbroił agresora. Krewni policjanta usłyszeli dźwięki szamotaniny i zeszli do sklepu z mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze. Bez wahania zadzwonili na policję. Funkcjonariusze z Myślenic przyjechali na miejsce zdarzenia po kilku minutach. Przejęli obezwładnionego 19-latka i zabezpieczyli cztery noże i mały toporek, które miał przy sobie napastnik. Mężczyzna przyznał, że planując rozbój, nie spodziewał się, że za ladą stanie syn 67-letniego właściciela sklepu.

Sierż. szt. Paweł Hajdas został przetransportowany do szpitala. Jego obrażenia nie zagrażają życiu ani zdrowiu. Zatrzymany mężczyzna odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu kara od 3 do 15 lat więzienia - informuje KWP w Krakowie.