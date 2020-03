Napad na bank w Gdyni. Trwa policyjna obława

jobrave 2 godziny temu Oceniono 7 razy 7

Czytam: "Prawdopodobnie mężczyzna był zamaskowany". "Prawdopodobnie", czyli mógł być zamaskowany albo nie. Podpowiadam "mylicjantom": z Gdyni: Sprawdźcie monitoring, wówczas dowiecie się, jak było z tym zamaskowaniem.

A może tam -jakimś cudem - nie było monitoringu? W takim razie może to nie był bank, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w dzisiejszych czasach w banku nie było kamer. Może nie było, ale jeśli tak, to kolejna wskazów dla "mylicjantów": "Jak informuje "SE" mężczyzna miał zażądać od kasjerki pieniędzy, miał przy sobie przedmiot przypominający broń".

Spytajcie po prostu kasjerki, czy był zamaskowany, czy nie?

Tyle że tu pojawia się wątpliwość, bo napastnik "miał" zażądać pieniędzy. "Miał", czyli "podobno zażądał", "być może zażądał, być może nie", ale to też można wyjaśnić, pytając kasjerki - ona powinna wiedzieć, czy żądał, czy mu dała, czy je wziął, można też sprawdzić, ile wziął. No, Panowie Gdyńskie Mylicjanty, teraz już wiecie, co robić, zatem do roboty.

A Wy Pan Redachtory z "Gazety. pl zadzwoncie do oficera prasowego gdyńskiej komendy policji i spytajcie, co i jak, bo nawet z "Super Expressu" nie potraficie odpisać.



Mógł ukraść około 10 tysięcy złotych".