Pogoda na weekend. Silny i porywisty wiatr w całej Polsce, a temperatura spadnie nawet do -9 st.

Najbliższe dni będą bardzo zimne oraz wietrzne. Polska wciąż znajduje się pod wpływem niżu znad północno-zachodniej Rosji, a do kraju płynie zimne powietrze znad Arktyki. Temperatura spadnie wyraźnie poniżej 0 st. - od -9 st. na południowym-wschodzie, -5 st. w centrum i 0 st. na wybrzeżu. Wyjątkiem ma być północny zachód. Termometry w Szczecinie mogą pokazać do 7 st.

Pogoda na sobotę 14 marca

Na północnym-wschodzie Polski dzień będzie pochmurny z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu (do 1-2 cm). Po porannych niskich temperaturach zacznie się lekko ocieplać - na Podlasiu w ciągu dnia będzie około 1 st., w centrum Polski około 5 st., a na zachodzie 6 st. W całym kraju możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu (także deszczu ze śniegiem) oraz porywistych podmuchów wiatru.

Pogoda na niedzielę 15 marca

W niedzielę czeka nas kolejny mroźny poranek. Tego dnia temperatura znowu spadnie do -6 st., a w niektórych rejonach Polski nawet do -9 st. Dzień ma być jednak pogodny i słoneczny, a temperatura wyraźnie się podniesie w ciągu dnia. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie (4 st.), ale w centrum kraju termometry wskażą 7 st., a na Dolnym Śląsku - nawet 10 st. W całej Polsce będzie wiało.

Jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu?

W przyszłym tygodniu ma się zacząć ocieplać, a wiatr nie będzie tak porywisty. Poniedziałek to temperatura od 8 do 13 st., a we wtorek w centrum Polski powinno być 14 st. Jednak przedsmak zbliżającej się wiosny poczujemy w środę. W zależności od regionu temperatura ma się wahać od 10 st. (Podlasie) do 16 st. (Dolny Śląsk). W środę będzie ciepło, ale możemy się spodziewać przelotnych opadów.

Pogoda na weekend - czeka nas silny i porywisty wiatr

W Polsce będzie nie tylko zimno, ale też bardzo wietrznie. IMGW ostrzega, że przez cały weekend czekają nas silne i porywiste podmuchy wiatru - może dochodzić nawet do 80 km/h. W górach mówimy nawet o 100 km/h. Wiatr spotęguje odczucie zimna i chłodu. Odczuwalna temperatura może być więc znacznie niższa.

Pogoda dla kierowców. IMGW ostrzega - będzie ślisko na drodze

Uwaga na opady deszczu przechodzące stopniowo w deszcz ze śniegiem i śnieg – drogi mogą być bardzo śliskie

- czytamy w oficjalnym komunikacie IMGW. Wszyscy kierowcy muszą też uważać na tzw. czarny lód. Takie warunki, opady deszczu i temperatura, która może nagle spaść wyraźnie poniżej zera, sprzyjają powstawaniu gołoledzi. Uważać muszą nie tylko kierowcy, ale też piesi, bo lód często pojawia się również na chodnikach. Aby wychwycić niebezpieczeństwo, należy bacznie obserwować asfalt. Jeśli jego powierzchnia odbija światło, zarówno naturalne jak i sztuczne, wtedy zachodzi duże prawdopodobieństwo oblodzenia.