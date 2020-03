Stanisław Kania zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych. Obok gen. Jaruzelskiego

steven1968 wczoraj Oceniono 31 razy 21

Założę się o cały niemały swój majątek , że stan wojenny w Polsce był dla naszych Obywateli jedynym ratunkiem ! Kto był przeciwnikiem PRL w tamtych czasach , jacy przywódcy ! To ci , których teraz opluwa się , wyzywa od zdrajców , od agentów , ale również okazali się zwykłymi szujami ! Czy to Jaruzelskiemu , Oleksemu, Kani ci wielcy obecni partyjniacy pisowcy , nie dorastają do pięt , to bogaci kretyni , którzy na zmianach ustrojowych dorobili się wielkich majątków i o to im głównie chodziło dokonując zmian ustrojowych ! Teraz podzielili Naród , tak , że nawet zaborcy , Hitler nie potrafili dokonać ! Szkoda , że Naród nie zrozumiał tego haniebnego działania ! Kaczyński na Wawelu , to największa hańba dla tego miejsca i tych , których w historii pochowano ! Kania był bardzo porządnym , uczciwym , skromnym Polakiem !