Paraliż szpitala w Sosnowcu. Zakażony koronawirusem przebywał na oddziale z 50. innymi pacjentami

Jak informuje TVN24, w środę wieczorem dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Barbary w Sosnowcu podjęła decyzję o zamknięciu oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii oraz szpitalnego oddziału ratunkowego. U jednego z pacjentów szpitala potwierdzono bowiem zakażenie koronawirusem.

Po przeprowadzeniu testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, pacjenta przewieziono na oddział zakaźny szpitala w Zawierciu. Wcześniej chory był leczony na oddziale chorób wewnętrznych, gdzie obecnie hospitalizowanych jest około 50. pacjentów. Przed wykonaniem testu na obecność patogenu mężczyzna przebywał również na szpitalnym oddziale ratunkowym.

- Dzisiaj [w czwartek - red.] cały personel zostanie poddany badaniom w kierunku obecności koronawirusa. Jeżeli te testy wypadną negatywnie, to jutro będziemy mogli podjąć normalną pracę, w sensie przyjścia do pracy. Natomiast czekamy jeszcze na informację, kiedy pacjenci byliby przebadani. Gdyby przeszli testy i byłyby one ujemne, wtedy będziemy mogli ich stopniowo uwalniać do domu. Na razie nie mogą być wypisani - powiedziała w rozmowie z TVN24 Alicja Cegłowska, dyrektorka szpitala w Sosnowcu. Dodała, że z pacjentem, u którego potwierdzono koronawirusa, miało kontakt trzech lekarzy.

Pracownicy szpitala, którzy mogli zetknąć się z pacjentem, zostali objęci kwarantanną, a przyjęcia zostały wstrzymane. Do czasu wyjaśnienia sytuacji chorzy powinni kierować się do Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

Koronawirus w Polsce. W Poznaniu zmarła pierwsza pacjentka

- Zmarła pacjentka w Poznaniu. Pacjentka 56-letnia, która była zakażona koronawirusem. Miała współistniejące, towarzyszące choroby, które wymagały przyjmowania leków, które obniżają odporność. Była w stanie ciężkim i dziś walka o jej życie niestety się zakończyła. Chciałbym złożyć wyrazy ubolewania rodzinie i bliskim - powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia.

Łukasz Szumowski podkreślił, że pierwszy przypadek śmierci osoby zakażonej koronawirusem w Polsce jest znakiem, że zagrożenie nie jest hipotetyczne. Minister zdrowia zaapelował także o stosowanie się do środków ostrożności wprowadzonych przez rząd. W Polsce aktualnie zakażonych koronawirusem jest 48 osób.

