W sanepidach telefoniczne skargi na sąsiadów. "Chodzi po ulicy, a powinien być zamknięty w domu"

lds23 przedwczoraj Oceniono 57 razy 45

No i co z tego? Ten debilny niepisany zakaz donoszenia na kogokolwiek w Polsce obraca się przeciwko nam. Jeżeli dobro ogólne przeważa nad startą jednego debilnego sąsiada, to nie widzę problemu z tym, żeby na niego donieść. Przez wsiowe zmowy pijani za kierownicą zabijają ludzi na ulicach, zaśmiecają lasy, a teraz zakażają innych. Taki Niemiec się nie certoli nigdy. Najpierw uprzejmie prosi sąsiada, żeby łaskawie np. zaczął płacić podatki, bo wpływy z podatków, to dobro wspólne, a jeśli to nie zadziała, to donosi. System działa. U nas największą hańbą jest donieść, że sąsiad naparza żonę albo dziecko, że wywozi odpady do lasu, albo notorycznie nawalony jak Messerschmitt pomyka po okolicznych wioskach. Skoro ludzie są nieodpowiedzialni, to trzeba to piętnować. Tyle w temacie. Donos jest obrzydliwy tylko wtedy, jeśli nie ma na celu ochrony innych ludzi, czy siebie, a służy jedynie dokuczeniu drugiej osobie. W innym wypadku jest w pełni uzasadniony. Zaznaczam, że mam w nosie, co teraz o mnie sądzicie.